Dragon Ball Super: Goku lancia una potente Kamehameha nell'ultima figure di Monster Studio

Nonostante il tempo che passa e le varie modifiche effettuate in corso d'opera, vi sono alcuni elementi che Dragon Ball Super non ha mai toccato in quanto parte dell'immaginario del capolavoro di Toriyama sensei. E quale simbolo più della Kamehameha rappresenta al meglio il celebre franchise?

La cosiddetta "onda energetica" è una delle tecniche più iconiche di Dragon Ball, imparata da Goku nelle sue prime avventure e susseguita nel corso della storia come uno degli assi nella manica del nostro eroe. Inoltre, attraverso le varie trasformazioni di Goku, la kamehameha tende a diventare sempre più forte a seconda che il protagonista decida di utilizzare il Super Saiyan o l'Ultra Istinto.

In onore di questa stessa tecnica, Monster Studio ha realizzato un epico modellino in scala a tema, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. Come potete notare dalla galleria di immagini, la statuetta è disponibile in quattro differenti varianti, ovvero con Goku in Super Saiyan, in SSJ 3, in Ultra Istinto e in Ultra Istinto Completo. Tutte le varianti, caratterizzate tra l'altro dalla presenza di un LED, saranno disponibili allo stesso prezzo di circa 353 euro.

Ma a proposito di Dragon Ball, avete dato un'occhiata a questa illustrazione che ritrae la battaglia finale tra Goku e Jiren in prima persona?