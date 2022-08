Dragon Ball Super: Goku con le maniche lunghe per la prima volta nei nuovi extra

Con il passare del tempo abbiamo imparato a conoscere moltissimi retroscena legati al capolavoro di Akira Toriyama che, ancora oggi, prosegue nel suo seguito diretto intitolato Dragon Ball Super. Quest'ultima serie sta rivelando nuovi dettagli dalla saga, grazie anche ad aggiunte inserite per l'occasione.

Eppure, nonostante le informazioni che emergono di tanto in tanto, ancora oggi i fan non conoscono a 360° il protagonista, Goku, la cui caratterizzazione sembra ancora in fase di sviluppo. A tal proposito, gli extra del volume 19 di Dragon Ball Super, il nuovo tankobon del manga che uscirà presto in Giappone, è stato arricchito di alcune illustrazioni originali a cura di Toyotaro.

Una di esse, in particolar modo, reinterpreta il nostro eroe in un modo quanto semplice quanto inedito, ovvero con la sua iconica tuta ma con le maniche lunghe. La rappresentazione grafica in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, mostra così Goku con un outfit leggermente diverso dal suo solito e chissà che il sensei non possa decidere in futuro di utilizzarlo per un'intera saga del manga.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa tuta di Goku ma con le maniche lunghe, preferite la sua classica divisa da battaglia? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto. Prima di salutarvi, avete dato un'occhiata alla risposta di Toyotaro sui livelli di forza di Gas e Granolah?