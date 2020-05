Dragon Ball Super: Goku contro Molo continua nelle tante immagini spoiler del capitolo 60

Da diversi mesi il mangaka Toyotaro sta condividendo in anticipo le bozze dei suoi capitoli di Dragon Ball Super. Durante la fase di lavorazione, solitamente una decina di giorni prima dell'uscita ufficiale su V-Jump e MangaPlus, l'autore pubblica su Twitter le primissime pagine del suo nuovo capitolo.

È successo lo stesso per Dragon Ball Super capitolo 60, che è previsto per il 20 maggio alle ore 17 in inglese su MangaPlus. In basso alla notizia possiamo osservare queste prime immagini condivise dall'account di DBSChronicles con un capitolo che sarà intitolato "L'errore di calcolo di Merus". Dal titolo si può desumere che Merus ha sovrastimato o sottostimato le capacità di Goku.

Proprio il protagonista è al centro delle prime pagine per lo scontro con Molo. Nelle bozze finora condivise, i due si affrontano in diverse vignette mentre Whis e Merus assistono alla battaglia sulla Terra da lontano. I due contendenti combattono prima con una battaglia di auree e poi con colpi fisici, dove il saiyan sembra apparentemente in vantaggio. L'Ultra Istinto di Goku dimostrerà di essere un potere abbastanza forte da eliminare una volta e per tutte la minaccia di Molo? Lo scopriremo la prossima settimana con l'arrivo di Dragon Ball Super 60 su MangaPlus.