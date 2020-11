Dragon Ball Super: Goku e Molo si sfidano in una vignetta a colori

Dopo uno scontro epico, che ha dato vita a momenti inediti per il franchise, il capitolo 66 di Dragon Ball Super ha finalmente chiuso il cerchio dedicato all'arco di Molo. Lo scontro tra Goku e il malvagio stregone è stato omaggiato in una spettacolare fanart a colori.

Nelle fasi finali della saga, dopo aver tentennato diverse volte, Goku ha concesso a Molo la possibilità di riappropriarsi dei suoi poteri. Questo gesto ritenuto assurdo ha permesso al Divoratore di Mondi di compiere un ultimo gesto di totale disperazione: fondersi con la Terra per cercare di sconfiggere il Saiyan e distruggere il pianeta.

Nonostante l'Ultra Istinto Perfetto, nemmeno Goku ha potuto contrastare la nuova trasformazione di Molo, che sembrava stare per sconfiggere i Guerrieri Z. Ma un ultimo e decisivo intervento di Vegeta ha ridato speranza alla Terra. Sfruttando una nuova abilità imparata sul pianeta Yardrat, il Principe dei Saiyan ha convogliato l'energia residua di tutti i combattenti verso Goku, il quale è così riuscito a dare vita a un gigantesco alter-ego di pura energia.

Il "Susanoo" di Goku è riuscito a infrangere le difese del Pianeta Molo, permettendo a Goku d'infrangere il cristallo presente sul corpo dell'antagonista e di mettere la parola fine allo scontro e all'arco narrativo. Questo epico scontro è stato omaggiato dall'artista @nova_vs_theworld, il quale sul proprio profilo Instagram ha condiviso una spettacolare fanart a colori che ritrae Goku e Molo osservarsi minacciosi. Che ne pensate dell'immagine? Vi piacerebbe vedere questa saga in versione animata o a colori? Nel frattempo, in Dragon Ball Super Goku dovrà rispondere delle sue azioni alla comunità angelica. Scopriamo com'è cambiato il ruolo di Vegeta e Goku in Dragon Ball Super.