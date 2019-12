Dragon Ball Super: Goku potrebbe aver già mostrato l'Ultra Istinto nell'episodio 71

Il mistero su Dragon Ball Super 2 si sta finalmente sgretolando man mano che alcuni leak in rete danno per certo la presenza di un teaser trailer al Jump Festa 2020. Il futuro del franchise di Akira Toriyama, dunque, è atteso nei prossimi 3 giorni, quando all'evento nipponico presiederanno i due panel dedicati alla saga.

La quantità di leak che stanno scatenando le community, come il presunto ritorno di Broly, hanno dato il via a una sorta di caccia alle streghe per tentare di scovare le immagini fake che hanno iniziato a circolare in rete senza sosta. Nonostante ciò, le aspettative su Dragon Ball Super 2, o l'eventuale annuncio di un lungometraggio, non sono mai state così forti.

Ad ogni modo, durante la visione della prima stagione di Super, un fan ha scovato un curioso dettaglio all'interno dell'episodio 71, durante l'allenamento di Goku sotto la tutela di Whis. L'addestramento dei propri sensi, infatti, ha permesso al Saiyan di evitare un colpo di Bulma, tentativo che TOEI Animation sottolinea tramite le parole di Gohan e Goten che osservavano da lontano la scena. Infatti, prima di allora, Goku non era mai riuscito ad evitare uno dei colpi improvvisi di Bulma, men che meno così indirettamente grazie alla prontezza dei riflessi.

Secondo i fan, inoltre, questa possibilità potrebbe trattarsi di una sorta di precursore dell'Ultra Istinto, sintomo chiaro della via che Son ha iniziato a intraprendere verso il nuovo power-up. E ciò, inoltre, giustificherebbe le reazioni di Whis, l'unico che non era poi così stupito, alla trasformazione di Goku nella mitica forma divina.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa teoria? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio riservato qua sotto in fondo alla pagina..