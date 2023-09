Dragon Ball Super: Goku non potrebbe sfruttare quell'abilità per potenziarsi all'infinito?

Mentre in rete trapelano gli spoiler del capitolo 97 di Dragon Ball Super, i lettori non vedono l'ora che la Saga di Super Hero giunga al termine per poter proseguire la storia con delle battaglie inedite. Quel che ci attende è infatti lo scontro decisivo con Black Freezer, attualmente il guerriero più potente.

Nonostante fossero al top della condizione, l'Ultra Istinto di Goku e l'Ultra Ego di Vegeta sono stati abbattuti con un sol colpo da Black Freezer. In questa Saga di Super Hero di Dragon Ball Super Goku è tornato ad allenarsi scontrandosi con Broly, mentre Vegeta ha optato per un approccio differente, ossia un allenamento spirituale. Ma per quale motivo i due Saiyan continuano ad allenarsi, piuttosto che sfruttare il potere dello Zenkai?

Tornati indietro alla Saga di Namek di Dragon Ball Z, lo Zenkai ci viene spiegato come un'abilità unica dei Saiyan che permette di aumentare il proprio livello di potenza quando si sfiora la morte. I fan si chiedono dunque il motivo per cui Goku e Vegeta non si colpiscano a vicenda fino a quasi a uccidersi, per poi curarsi con i Senzu o con altre abilità curative diventando sempre più forti. Così facendo, senza sprecare tempo in allenamento, i due Saiyan potrebbero diventare facilmente i più forti dell'universo.

Il potere dello Zenkai non funziona esattamente così e una spiegazione ci viene fornita nel corso delle ultime saghe del manga. I corpi di Goku e Vegeta hanno raggiunto i loro limiti in Dragon Ball Super, per cui anche arrivando a sfiorare la morte e poi curandosi lo zenkai non ha più effetto.

Quella di Akira Toriyama e Toyotaro è una precisa scelta di trama che non fornisce scorciatoie ai protagonisti. I due Saiyan non possono sfruttare questo escamotage per raggiungere e oltrepassare il livello di Black Freezer, per cui devono necessariamente completare il loro percorso di addestramento al fianco di Whis e Beerus. Soprattutto Vegeta, più conscio del suo lignaggio Saiyan, ha preferito dedicarsi non più all'allenamento fisico, ma a quello mentale. Infatti in Dragon Ball Super Vegeta è convinto di aver colto il motivo per cui non ottiene mai una vittoria.