Dragon Ball Super: Goku pagherà a caro prezzo gli errori commessi?

Con l'attuale arco narrativo del manga di Dragon Ball Super che si dirige verso la conclusione, Goku potrebbe pagare a caro prezzo le ingenuità commesse durante lo scontro con Molo. La Terra riuscirà a cavarsela anche questa volta?

Durante la saga "Prigioniero della Pattuglia Galattica" di Dragon Ball Super, Goku ha commesso ben tre errori gravissimi; la sua ingenuità potrebbe segnare la fine del pianeta Terra e dei suoi abitanti. Dopo aver raggiunto l'Ultra Istinto Perfetto in seguito al sacrificio di un suo caro amico, il Saiyan ha messo alle strette Molo, mandandolo al tappeto. Ma invece di seguire i consigli dei suoi amici, il protagonista ha deciso di perdonare lo stregone, offrendogli persino un fagiolo Senzu.

Tuttavia, questo è stato solamente il primo di altri errori commessi. Con il potere dell'Ultra Istinto Perfetto, Goku si è sbarazzato facilmente anche di un rinvigorito Molo. Ma esitando nuovamente, ha lasciato il tempo all'antagonista di rubare il potere dell'Ultra Istinto. In seguito all'ennesimo scontro, Molo si è infine fuso con la Terra, lasciando a Goku solamente due possibilità: distruggerlo insieme al pianeta stesso oppure attendere inerme la sua autodistruzione.

Goku potrebbe risolvere il pasticcio commesso grazie all'intervento di Vegeta, il quale nel frattempo aveva appreso la fissione spirituale. Ma la via d'uscita non sarà così facile e il protagonista questa volta potrebbe pagare a caro prezzo il suo animo gentile.

Stando ad alcune teorie emerse in rete, Toyotaro e Toriyama dovrebbero risolvere la situazione in tre modi geniali. Goku potrebbe essere effettivamente costretto a distruggere il suo amato pianeta, con devastanti effetti psicologici. Qualora decidesse di non intervenire, il compito di salvare la Terra spetterebbe a Beerus. In questo caso, però, Goku perderebbe il favore degli dei e probabilmente verrebbe privato dei suoi poteri divini. Una delle ipotesi più suggestive è quella che vedrebbe Goku sacrificarsi per fermare Molo. Il Saiyan ha già intrapreso questa via in Dragon Ball Z, sia nello scontro con suo fratello Radish che durante il Torneo di Cell. Quale teoria vi aggrada maggiormente? Secondo un fan, questa saga di Dragon Ball Super si concluderà in maniera esilarante. Nel frattempo, Molo ha scoperto l'importanza dei propri limiti nel capitolo 65 di Dragon Ball Super.