Dragon Ball Super: Goku è vicino a perfezionare l'Ultra Istinto?

Con l'introduzione delle tecniche divine dell'Ultra Istinto e dell'Ultra Ego in Dragon Ball Super i lettori hanno iniziato a domandarsi in quale modo i nostri eroi possono ulteriormente perfezionare i loro ultimi power-up. Toyotaro sembra aver recentemente chiarito questo punto nei confronti del protagonista.

Il sensei e Akira Toriyama si sono soffermati molto sulle potenzialità dell'Ultra Istinto, evolvendo l'abilità poco alla volta e perfezionandola a seconda delle sfide. Attualmente il protagonista sembra aver raggiunto un livello tale da riuscire ad usare più o meno con naturalezza, a discapito di un grande consumo di energia, la forma definita 'Perfetta'.

Ad ogni modo, recentemente Toyotaro, in una chiacchierata con Viktory Uchida, ha spiegato la differenza più grande tra l'Ultra Istinto di Goku e quello di Whis. Quest'ultimo, infatti, riesce ad usare la tecnica senza alcuna trasformazione speciale, addirittura quando dorme. L'autore ha sottolineato che negli ultimi capitoli il nostro eroe si sta avvicinando sempre di più a quel livello, anche se non ha aggiunto in che modo tutte le altre trasformazioni di Goku possano adattarsi a ciò. Non ci resta dunque che attendere i prossimi numeri di Dragon Ball Super per tutte le risposte del caso.

Secondo voi, invece, quanto può ancora essere perfezionato l'Ultra Istinto? Diteci cosa ne pensate, come di consueto, con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata a questa fan-art di Goku in Ultra Ego.