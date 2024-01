Dragon Ball Super: tutte le volte in cui Goku ha perso

Bene o male resta sempre uno dei più forti, eppure Goku è stato sconfitto diverse volte anche nel corso dell'anime di Dragon Ball Super. Vediamo allora assieme quando è stato battuto, da chi e magari anche perché.

Partiamo con Beerus, capace di annichilire Goku durante il loro primo scambio e fargli capire il gap di potenza tra lui e un Dio della distruzione.

Passiamo a Hit, che al primo scontro con Goku in Dragon Ball Super ha la meglio sul Saiyan grazie alla sua abilità di salto temporale, per cui il nostro protagonista non era assolutamente preparato.

Goku si fa poi ingannare da Frost, convinto che sia buono e tenero e invece si trattava soltanto di un Freezer meno potente. Eppure riesce comunque a battere Goku.

Alcuni considerano lo scontro con Black Goku un pareggio, ma il nostro se andassimo ai punti avrebbe probabilmente perso.

C'è poi la sconfitta ai danni di Kale, la versione di Broli dell'universo più vicino a quello di Goku, che durante il torneo del potere lo lascia sconfitto tra i detriti.

Chiudiamo con Jiren, che sempre durante il torneo del potere al loro primo vero combattimento ha la meglio, solo per poi essere sconfitto alla fine. E infatti ecco le tre trasformazioni di Goku che ci hanno lasciato a bocca aperta.

E voi le ricordavate tutte queste sconfitte? Diteci la vostra nei commenti, vi lasciamo anche tutte le sconfitte di Goku in Dragon Ball Z.