Dragon Ball Super: Goku ha un piano per salvare Namek dall'estinzione

La furia di Moro sta mettendo a soqquadro il pianeta Namek, ma Goku e Vegeta non si danno per vinti nel capitolo 47 di Dragon Ball Super. Prima di farci assistere al toccante momento di Vegeta, il manga di Toyotaro ci ha mostrato anche Kakaroth elaborare un piano.

Nelle prime pagine del capitolo 47 di DB Super, infatti, Goku e Vegeta stanno pensando al da farsi mentre il prigioniero della Pattuglia Galattica sta sterminando la popolazione di Neo Namek. Credendo che Moro riesca a localizzare le Sfere del Drago unicamente basandosi sulla posizione geografica dei vari villaggi, Goku propone all'Anziano Saggio di comunicare a tutti gli abitanti di lasciare gli insediamenti portando con sé i tesori magici.

Questo piano, che inizialmente poteva sembrare sensato, purtroppo si è rivelato fallimentare, ma non per colpa del saiyan o di altri fattori che dipendono dai protagonisti. Come abbiamo già avuto modo di approfondire, Moro può percepire le Sfere, dunque la tattica di radere al suolo ogni villaggio di Neo Namek è soltanto una sorta di diversivo per disorientare i suoi nemici e, probabilmente, dar sfogo alla sua smania omicida.

Lo capiamo perché il villain è già a conoscenza dell'esatta ubicazione di una Sfera del Drago e, dulcis in fundo, alla fine del capitolo di Dragon Ball Super si dirige a tutta velocità verso il nascondiglio di Goku e Vegeta, che custodiscono la Sfera con una stella.