Dragon Ball Super: Goku si prepara a festeggiare il giorno del Ringraziamento

In vista dell'uscita della prossima pellicola del franchise, che sarà grande protagonista del New York Comic Con, Funimation ha deciso di promuovere Dragon Ball Super allestendo un carro che parteciperà alla Macy's Parade, la più grande parata statunitense che come da tradizione si tiene il giorno del Ringraziamento.

Il più grande eroe degli shonen giapponesi, si prepara a celebrare la festa più sentita da ogni statunitense. Il 25 novembre, data in cui il Ringraziamento cade quest'anno, come da tradizione è stata organizzata la Macy's Parade, una grande parata in cui sfilano dei carri. Principale attrazione di questa festa sarà un gigantesco pallone aerostatico di Goku Super Saiyan Blue.

Presentato per la prima volta nel 2018 per promuovere Dragon Ball Super: Broly, l'enorme palloncino di Goku tornerà anche quest'anno per puntare i riflettori sul prossimo lungometraggio del franchise, che nel frattempo è protagonista di un panel al NYCC.

Questa gigantesca attrazione è ben diversa dalle altre presenti alla Macy's Thanksgiving Day Parade. Stando alla sua presentazione, che vedete nel tweet in calce all'articolo, è alta come 5 edifici, lunga come 12 biciclette messe in fila e larga come 7 taxi.

Purtroppo, a quanto pare non ci sono piani per la realizzazione di altri palloncini dedicati ai personaggi del mondo di Dragon Ball. Goku, dunque, questa volta dovrà restare separato dal Principe dei Saiyan e gli altri Guerrieri Z.

Vi lasciamo alla premiazione della doppiatrice di Goku, la quale intende lavorare fino a oltre cent'anni.