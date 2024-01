Dragon Ball Super: sarà Goku a diventare il prossimo Dio della Distruzione?

L'avvento di Dragon Ball Super ha introdotto il concetto di angeli e dei della distruzione. Goku e Vegeta hanno potuto acquisire il Ki divino e nuove, potentissime forme. Ma i due Saiyan sono destinati a rimpiazzare Whis e Beerus alla fine della storia? Questo sembra il possibile epilogo di Dragon Ball Super.

Una delle possibili conclusioni di Dragon Ball Super sarebbe quella di vedere diventare Goku e Vegeta i prossimi protettori dell'Universo 7. La strada sembra chiara e il capitolo 101 di Dragon Ball Super sembra quasi confermare questa teoria.

Goku ha quasi padroneggiato l'Ultra Istinto, tecnica simbolo degli Angeli. Vegeta, invece, non è stato capace di apprendere questa forma e ha optato per una strada tutta sua. Sotto la guida di Lord Beerus, il principe dei Saiyan ha studiato l'Hakai e dato vita all'Ultra Ego.

Sembrava chiaro che Goku dovesse diventare l'erede di Whis, mentre Vegeta quello di Beerus. I ruoli, invece, sembrano essersi invertiti. In Dragon Ball Super 101 Beerus afferma che qualora Goku dovesse superarlo in forza, allora lo nominerebbe come prossimo Dio della Distruzione dell'Universo 7. Goku ha già rifiutato questa nomina, ma perché Beerus ha cambiato idea?

In Dragon Ball Super 71 Beerus aveva donato a Vegeta l'orecchino da apprendista dio della distruzione, come quello che Toppo indossa per ereditare la carica di Belmond. Ma allora perché quella proposta a Goku? Poteva trattarsi di una semplice battuta, ma per scoprire effettivamente quello che succederà dovremo attendere l'epilogo di Dragon Ball Super.