Dragon Ball Super: Goku dovrà rispondere delle sue azioni alla comunità angelica?

Gli ultimi capitoli di Dragon Ball Super hanno portato ulteriori cambiamenti nell'universo creato da Akira Toriyama e ora arricchito dall'opera di Toyotaro. La conclusione della saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica ha portato Goku a raggiungere la padronanza completa dell'Ultra Istinto, cosa che potrebbe avere conseguenze importanti.

Considerata la significativa morte di Merus, e il fatto che lo stesso angelo abbia insegnato a Goku come attivare e utilizzare l'Ultra Istinto, ha fatto immediatamente sorgere la questione se il protagonista dovrà rispondere delle sue azioni agli angeli, al Gran Sacerdote, il quale ha velocemente saputo della morte di suo figlio, ed ha subito contattato Whis nell'ultimo capitolo pubblicato. Per ora sappiamo ben poco della legislazione angelica, ma appare molto rigida, e senza apparenti scappatoie.

Merus è stato letteralmente cancellato dall'esistenza per aver infranto le leggi angeliche, essendo intervenuto sul campo di battaglia contro lo stregone Molo, e aver utilizzato parte dell'energia angelica contro di lui, due eventi che lo hanno praticamente condannato a morte. Forse il suo sacrificio nasconde qualcosa che scopriremo solo più avanti, ma gli immensi poteri di Goku potrebbero essere scrutinati dagli Angeli stessi, che come evidenziano nelle loro leggi, evitano di portare nell'universo mortale poteri che potrebbero annichilirlo.

Abbiamo visto infatti la pericolosità dei poteri di Goku, raggiunti anche grazie alla quantità di energia che le persone hanno donato, e per ora abbiamo visto una vittoria del protagonista anche grazie al fatto che Molo non è riuscito in maniera adeguata a gestire l'enorme quantità di potere assorbita da Merus stesso. La convocazione di Whis e Merus da parte del Gran Sacerdote fa intendere che Goku potrebbe essere chiamato da un momento all'altro, e viste le premesse e gli obiettivi degli Angeli, questi potrebbero chiedergli di non utilizzare l'Ultra Istinto.

Ricordiamo che Yamcha si è lasciato sfuggire un'amara confessione