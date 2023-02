Dragon Ball Super: Goku risveglia l'Ultra Istinto nella figure di Emo Studio

Dragon Ball Super ha introdotto molte novità, più o meno significative, all’interno dell’universo ideato da Akira Toriyama, tra cui spicca l’Ultra Istinto. La tecnica divina raggiunta da Goku ha svolto un ruolo centrale in situazioni apparentemente impossibili, e per omaggiarla Emo Studio ha realizzato una semplice figure da collezione.

Dal primo risveglio avvenuto durante il Torneo del Potere organizzato da Xeno, fino alle battute finali della saga di Granolah, l’Ultra Istinto si è dimostrata la tecnica definitiva di Goku, sebbene ci sia molto spazio per ulteriori evoluzioni e trasformazioni. Attualmente il Saiyan sta cercando di raggiungere nuovi livelli di potenza e di padroneggiare sempre di più la tecnica divina seguendo gli insegnamenti di Whis, come Vegeta sta facendo con Lord Beerus per quanto riguarda la gestione dell’Ultra Ego.

In attesa di scoprire probabili miglioramenti dell’Ultra Istinto, gli artisti di Ego Studio hanno annunciato l’arrivo sul mercato di una nuova figure dedicata alla tecnica. Alta 38 centimetri, la statua ritrae Goku determinato ad affrontare il suo avversario, con parti dell’iconica tuta arancione e blu distrutte, e circondato dall’aura che contraddistingue l’Ultra Istinto.

In arrivo nel corso del quarto trimestre del 2023, la figure è già prenotabile al prezzo di 165 euro. Per finire, ecco una fan art dello scontro tra Goku e Vegeta in Dragon Ball Z con lo stile di Super, e vi lasciamo alla data d’uscita e alle teorie sul capitolo 91 di Dragon Ball Super.