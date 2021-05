Dragon Ball Super: Goku riuscirà mai a superare il potere degli Angeli?

Al termine della Saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica di Dragon Ball Super, Goku è stato preso sotto l'ala di Whis, il quale intende fargli scoprire i segreti e il vero potenziale dell'Ultra Istinto. Tuttavia, a quanto pare il Saiyan molto probabilmente non riuscirà mai a superare il potere angelico.

Al momento, Goku è impegnato nel combattimento con Granolah, presunto antagonista del nuovo arco narrativo che intende vendicare l'estinzione della sua razza. Ricorrendo alle Sfere del Drago del Pianeta Cereal, il cacciatore di taglie pare essere divenuto il guerriero più potente dell'universo, superando a dismisura persino i due principali Guerrieri Z.

Infatti, Kakarot pare essere in seria difficoltà. I colpi di Granolah vengono scagliati con una potenza e precisione senza eguali, e lo stesso antagonista si muove con una tecnica più veloce del teletrasporto. L'occhio dei Cerealiani consente a Granolah di poter osservare i punti deboli dei suoi avversari, e avendo Goku un corpo mortale bastano una manciata di colpi nei punti giusti per mandarlo al tappeto.

Se non fosse stato per i Senzu portati da Vegeta, a quest'ora Goku sarebbe già K.O., una sconfitta che il Saiyan non aveva mai subito in modo così netto. Pur essendosi addestrato con Whis, quando non ricorre alla trasformazione il protagonista pare ancora non avere il pieno controllo dell'Ultra Istinto. L'angelo, infatti, lo aveva avvertito che cambiare forma gli sarebbe costata una quantità d'energia spropositata e che avrebbe fatto meglio ad apprendere lo status nella sua forma base.

Proprio questa è la differenza tra l'Angelo e il Saiyan. Whis riesce a padroneggiare l'Ultra Istinto senza la minima difficoltà, mentre Goku ha bisogno della massima concentrazione possibile. Se non dovesse riuscire ad arginare questo problema, e a nascondere i suoi punti vitali agli avversari, non potrà mai superare il potere degli angeli. Scopriamo il vero significato del simbolo di Goku nei vari outfit di Dragon Ball.