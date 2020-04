Dragon Ball Super: Goku rivela il limite del suo Ultra Istinto

Nello scontro al Torneo del Potere, arco presente sia nel manga che nell'anime di Dragon Ball Super, abbiamo visto Goku attivare l'Ultra Istinto, una tecnica divina capace di ampliare il potere di chi la usa. Solo che è difficile raggiungere questo stato e Goku ci è riuscito solo per pochi istanti. Nell'arco di Molo riesce nuovamente a usarla.

Tuttavia, come è stato spiegato alla fine del capitolo 58 di Dragon Ball Super, Goku fa uso dell'Ultra Istinto Omen, ovvero un Ultra Istinto incompleto. L'allenamento con Merus non gli ha infatti permesso di raggiungere il vero Ultra Istinto, quello che gli causava una sorta di trasformazione rendendo i capelli bianchi.

Durante la battaglia tra Goku e Molo tenutasi nel capitolo 59 pubblicato pochi giorni fa su MangaPlus, il saiyan fa uso dell'Ultra Istinto Omen per provare a sconfiggere il nemico. Come spiega Merus, che sta osservando lo scontro insieme a Whis, Goku non è mai riuscito a raggiungere l'Ultra Istinto completo durante gli allenamenti e tutto ciò che ha potuto fare è stato usare l'Omen che però comporta un enorme dispendio di energie.

Goku ha deciso quindi di combattere con questo handicap e sta cercando un modo di eliminare Molo prima che le sue energie finiscano. Sappiamo che il protagonista di Dragon Ball Super è capace di andare oltre i propri limiti, ma ci riuscirà considerate le capacità di Molo?