Dragon Ball Super: Goku e Saitama si affrontano in un avvincente video fan made

Quella dei video fan made è una moda che ha sempre riscosso molto successo: dopo il rifacimento di uno scontro tra due protagonisti di Dragon Ball Super, questa volta tocca a Goku e Saitama sfidarsi in una epica lotta.

Potete vedere il filmato in calce alla notizia, l'autore ha deciso di condividerlo su Twitter, caricandolo sul suo profilo @etoilec1. Come si può leggere nel messaggio che accompagna il video, si tratta di un semplice concept art e non di un video completo. Nei 49 secondi che compongono l'animazione possiamo ammirare l'inizio dello scontro tra il celebre Saiyan Goku contro Saitama, protagonista di One-Punch Man, supereroe famoso per riuscire a sconfiggere i suoi avversari con un solo pugno.

Nei commenti al tweet sono numerosi i complimenti fatti all'autore da parte degli appassionati delle due opere, in molti inoltre gli chiedono se creerà mai una versione completa della battaglia tra i due, ma per adesso l'animatore è impegnato in altri progetti, anche se siamo sicuri che nel futuro continuerà ad animare questo scontro. Come si poteva immaginare, questo non è l'unico crossover immaginato dai fan, nei giorni scorsi vi abbiamo segnalato una fan art del protagonista di Dragon Ball Super, in cui Goku impara una tecnica di One Piece, celebre e longevo manga ideato da Eiichiro Oda.