Dragon Ball Super: Goku scatena l'Ultra Istinto in un'illustrazione ideale come wallpaper

Gli ultimi sviluppi di Dragon Ball Super hanno spinto i nostri eroi a dover superare ulteriormente i propri limiti e, allo stato attuale delle cose, Goku e Vegeta sono vicinissimi alla sfera del divino. Goku, in particolare, sta affinando le sue conoscenze dell'Ultra Istinto Perfetto, tecnica che sembra riservare ancora ulteriori sorprese.

Per il nostro protagonista, infatti, il futuro sembra tenere in considerazione l'Ultra Istinto insieme al Super Saiyan, due potenziamenti all'antitesi in linea teorica l'uno all'altro. Pertanto, dunque, la sfida di Goku è proprio questa: far convivere due power-up che sono l'esatto opposto. Ad ogni modo, in attesa di conoscere come Vegeta perfezionerà invece il potere dell'hakai, in rete i fan stanno continuando a supportare la serie con straordinarie manifestazioni di creatività.

Recentemente l'artista conosciuto come Alan ha provato a reinterpretare l'Ultra Istinto Perfetto di Goku in una splendida rappresentazione grafica, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che è l'ideale come nuovo wallpaper per il vostro smartphone. Il nostro eroe, in particolare, è ritratto mentre si scatena facendo a brandelli i suoi stessi abiti.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa fan-art, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.