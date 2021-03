Dragon Ball Super: Goku sfida Molo nella copertina del volume 15 del manga

Dopo una lunghissima attesa, finalmente il manga di Dragon Ball Super sta per fare il suo ritorno. In uscita il 2 aprile in Giappone, il volume 15 porterà a termine la Saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica e fungerà da preludio per l'avvio del nuovo arco narrativo.

In attesa della fatidica data di uscita, in rete sono già emersi i primi leak sul volume, che vedrà la fine del lungo scontro tra Goku e Molo. Come anticipato dall'utente Twitter Arched Thunder, sulla copertina di Dragon Ball Super 15 ci saranno proprio i due fenomenali combattenti.

L'illustrazione realizzata da Toyotaro, che potete vedere in calce all'articolo, vede un muscolosissimo Goku Ultra Istinto scagliare una Kamehameha verso il gigantesco stregone, il quale di contro è pronto a colpirlo con una devastante manata. Nonostante al momento l'immagine emersa in rete sia in bassa qualità, è possibile notare numerosi dettagli, come il terreno in frantumi ai piedi dei guerrieri o la strepitosa aura generata dall'onda energetica.

Il volume 15 del manga, come di consueto, includerà quattro capitoli, ossia quelli che vanno dal 65 al 68. Nel corso delle pagine del volume, Goku porrà fine alla battaglia con il divoratore di pianeti, riuscendo finalmente a salvare i suoi compagni. Intitolato "Granolah il Superstite", il capitolo 68 presenterà l'inedito e misterioso protagonista del nuovo arco narrativo, il quale è strettamente collegato con il passato della razza Saiyan e Freezer.

Che ne pensate di questa copertina, rispetta gli alti standard fissati da Toyotaro in precedenza? Nel frattempo, in questa illustrazione di Dragon Ball Super Vegeta diventa un dio della distruzione. Nel capitolo 69 di Dragon Ball Super scopriamo il vero potere delle Sfere del Drago.