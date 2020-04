Dragon Ball Super: Goku sfoggia un nuova tecnica dell'Ultra Istinto

Pochi giorni fa è stato rilasciato su MangaPlus il nuovo capitolo di Dragon Ball Super, che ha dato il via alla rivincita tra Goku e il perfido divoratore di pianeti. Toyotaro ha imbastito uno scontro serrato, fatto di botta e risposta continui da ambo le parti, che ha visto solamente alla fine un chiaro vincitore.

Nonostante Goku non sia riuscito a prevalere su Moro, è interessante notare il suo rinnovato stile di combattimento mentre utilizza la forma dell'Ultra Istinto. Nelle prime battute dello scontro, il saiyan sorprende il suo avversario con una scarica di colpi a distanza, quasi ad imitare il Gatling Gun di Rufy.

Grazie all'intervento di Jaco, riusciamo ad avere una spiegazione più esaustiva delle movenze del saiyan. In sostanza, Goku riesce a muovere i suoi arti così rapidamente da scagliare dei potenti colpi d'aria dalla lunga distanza.

Goku riesce a impegnare la difesa di Moro abbastanza a lungo da costringerlo sulla difensiva, ma in seguito i suoi colpi si rivelano sterili e poco effettivi grazie alla straordinaria capacità d'adattamento dell'antagonista.

Alla fine del capitolo, Moro si aggiudica il primo round della rivincita contro il saiyan, il quale ritornerà sul campo di battaglia spingendo al limite le proprie risorge energetiche. Fino a quel momento, infatti, aveva moderato le proprie forze su consiglio di Meerus, ma l'avversario che ha difronte è talmente ostico che non si può più permettere di risparmiarsi.

Il Jump Festa si terrà regolarmente in inverno: novità per Dragon Ball Super 2? Dragon Ball incontra la DC: Goku veste i panni di Shazam in una fan art originale.