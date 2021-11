Dragon Ball Super: Goku sorvola i cieli di Manhattan per il Ringraziamento

A distanza di quasi 40 anni dalla prima pubblicazione, la serie di Dragon Ball è diventata a tutti gli effetti un'opera appartenente alla cultura pop, riconosciuta in tutto il mondo così come molti dei personaggi che vivono nello straordinario universo nato dalla mente di Akira Toriyama, primo fra tutti ovviamente Son Goku.

Ed è proprio al protagonista del franchise che numerose persone hanno deciso di dedicare uno dei giganteschi palloni che una volta l'anno, in occasione della 95esima Macy's Thanksgiving Day Parade, riempiono i cieli di New York per celebrare il giorno del Ringraziamento. Nel video riportato in fondo alla pagina potete vedere il sorridente Goku, nella forma Super Saiyan Blue, acclamato dalle migliaia di persone presenti all'evento, mentre in sottofondo si sente l'ormai indimenticabile sigla Cha-La Head-Cha-La.

Come ribadiscono i commentatori è il terzo anno di seguito in cui Goku fa la sua spettacolare apparizione nel corso della storica e lunga parata organizzata a Manhattan. Fateci sapere come di consueto cosa ne pensate nella sezione riservata ai commenti.

