Dragon Ball Super: Goku SSJ Blue lancia la sua Kamehameha nella statuetta di Banpresto

Quante volte abbiamo visto Goku lanciare una Kamehameha? Questa mossa è uno dei marchi di fabbrica di Dragon Ball e ancora oggi la vediamo in azione in Dragon Ball Super. Nonostante sia stata lanciata dal genio delle tartarughe per la prima volta, ormai inevitabilmente la associamo al protagonista Goku che l'ha sfruttata con tante varianti.

I due palmi che si avvicinano, il corpo che si flette, la gamba destra che fa perno all'indietro. Ormai Goku che lancia la Kamehameha è fisso nella mente di tante persone, ma ora potete fissarla anche sulla mensola della vostra stanza grazie a una nuova statuetta di Dragon Ball Super targata Banpresto. L'account Instagram italiano dell'azienda ha condiviso video e foto di Goku in versione Super Saiyan Blue che lancia la mossa più iconica del brand.

Nel primo post vediamo il video della statuetta Dragon Ball Super Maximatic The Son Goku II, con tanto di effetti speciali che lo rendono ancora più epico. Nel secondo post invece possiamo osservare con più dettagli posa e realizzazione di Goku, dalle espressioni del volto alla posizione delle mani.

Dragon Ball Super Maximatic The Son Goku II è alta circa 20 centimetri e realizzata in PVC. Non è l'unica creazione di Dragon Ball Super targata Banpresto pubblicata negli ultimi mesi.