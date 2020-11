Dragon Ball Super: Goku sarà il successore di Merus?

Il finale della Saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica ha aperto le porte a clamorosi scenari. Per abbattere Molo, Goku è dovuto ascendere allo status divino: il Saiyan è ora pronto per diventare un angelo?

Avendo sbloccato definitivamente l'Ultra Istinto Perfetto, Goku ha attirato l'attenzione degli Dei e del Gran Sacerdote. In precedenza, un mortale non ha mai dominato il potere divino, un potere che se fuori controllo potrebbe seriamente minacciare l'universo. Inoltre, durante la battaglia tra il Saiyan e Molo è morto un angelo. Il consiglio angelico punirà Goku?

Come parte della sua formazione, Merus era stato inviato sotto copertura tra i mortali per osservare i concetti di moralità e giustizia. Questa esperienza ha spinto il giovane angelo a intervenire in difesa della Terra, proteggendo Goku e tutti gli abitanti del pianeta. Tuttavia, così facendo ha violato le leggi angeliche: la punizione è stata la cancellazione dall'esistenza.

Questa stessa sorte toccherà a Goku? Che Toriyama e Toyotaro decidano di salutare il Saiyan è cosa assai improbabile. La teoria più accredita è che Goku potrebbe essere colpito da regole ferree su quando e dove utilizzare l'Ultra Istinto. Inoltre, al protagonista potrebbe venire assegnato il compito di proseguire la volontà di Merus: diventare un guerriero divino in grado di proteggere i mortali. Questa è senz'altro l'evoluzione naturale del ruolo di Goku nel multiverso. Secondo alcune ipotesi, gli angeli di Dragon Ball Super sarebbero fatti di pura energia divina. Scopriamo come Vegeta potrebbe tornare al pari di Goku in Dragon Ball Super.