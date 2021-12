Dragon Ball Super: Goku Super Saiyan Blue in un esilarante cosplay a basso costo

Il mestiere del cosplayer è una professione che richiede alle volte un investimento anche non indifferente dal momento che non è semplice realizzare un costume perfetto ed estremamente fedele a quello del personaggio originale. In casi come Dragon Ball Super, invece, il tutto è reso ancor più difficile dalla capigliatura dei nostri eroi.

La questione economica è uno dei motivi che spinge gli appassionati e i cosplayer a trovare valide alternative per risparmiare ma per realizzare comunque un’interpretazione soddisfacente. Ecco perché lowcostcosplay è diventato una celebrità dell’internet, un ragazzo che è riuscito a sfruttare l’arma dell’economicità per costruire interpretazioni personali quanto originali ma allo stesso tempo divertenti, proprio come dimostra questo buffo cosplay di Afrodite da Record of Ragnarok.

Recentemente il geniale artista ha realizzato un esilarante cosplay di Goku Super Saiyan Blue, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, sfruttando semplicemente delle mollette colorate e semplici trucchi per il viso. L’ennesima intuizione di lowcostcosplay ha riscosso un enorme successo in rete con oltre 100mila “mi piace” allegati alla foto originale.

E voi, invece, cosa ne pensate della sua reinterpretazione originale ma a basso costo di Goku Super Saiyan Blue? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell’apposito riquadro riservato qua sotto.