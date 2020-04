Dragon Ball Super: Goku Super Saiyan Blue si mostra in un esilarante cosplay a basso costo

L'arte del cosplay è un fenomeno che sta diventando sempre più conosciuto in tutto il mondo, un fenomeno peculiare che tuttavia ha un unico grosso difetto. Spesso, infatti, per realizzare una perfetta interpretazione di un personaggio sono necessari parecchi soldi. Ma è possibile emulare il protagonista di Dragon Ball Super a basso costo?

L'eroe per eccellenza dell'universo editoriale nipponico, Son Goku, è uno dei personaggi più amati di sempre dall'intera community legata alla cultura giapponese. Proprio per questo, il saiyan viene spesso utilizzato come soggetto per numerose manifestazioni di creatività, alcune anche piuttosto particolari come questo crossover con Rufy di ONE PIECE.

L'ultimo colpo di genio, tuttavia, è firmato lowcostcosplay, il celebre cosplayer a basso costo che ha prestato tutto il proprio talento anche a bizzarre interpretazioni di Gon adulto di Hunter x Hunter. Una delle sue ultime creazioni, ad ogni modo, ha avuto modo di far sorridere i fan, in quanto è riuscito a ricreare l'acconciatura del Super Saiyan Blue soltanto con l'ausilio di mollette. Un cosplay a dir poco esilarante che ha riscontrato un vero e proprio successo dal pubblico, come dimostrano le oltre 27 mila manifestazioni di apprezzamento da parte della community.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo geniale colpo di creatività, vi piace?