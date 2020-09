Dragon Ball Super: Goku Super Saiyan Blue si mostra in una statua alta oltre mezzo metro

Tra le innumerevoli opere che nel corso di questi lunghi decenni sono riuscite a imporsi sull'industria, una delle più importanti è indubbiamente Dragon Ball, franchise che ha saputo conquistare milioni e milioni di fan da tutto il mondo, prima tramite la produzione cartacea e successivamente attraverso l'adattamento animato.

Il successo della serie non è mai venuto meno e anzi, con il passare degli anni la fanbase non ha fatto altro che crescere sempre più, con nuove produzioni a tema che sono andate susseguendosi per tenere impegnato un pubblico tanto vasto che non ha mai smesso d'elogiare il brand tramite fan art e cosplay a tema. Visto il grande successo riscosso, sempre più compagnie si sono quindi lanciate nella realizzazione di gadget a tema pensati per i collezionisti più accaniti, società tra le quali figurano anche i ragazzi di Temple Studio, recentemente tornati sotto i riflettori grazie a una splendida statua a tema Dragon Ball Super.

Come visionabile dalle immagini poste a fondo news, il lavoro si caratterizza per una gran quantità di dettagli e vede il nostro Goku pronto allo scontro, nella forma Super Saiyan Blue. Secondo quanto dichiarato dalla società, il prodotto - alto ben 53cm - è attualmente disponibile per i preorder al prezzo di 240 euro (senza però contare i costi di spedizione), mentre la release finale è attualmente fissata per il quarto trimestre del 2020.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che in questi ultimi giorni sono stati svelati i primi spoiler relativi al 64° capitolo di Dragon Ball Super.