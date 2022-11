Dragon Ball Super: Goku torna al Super Saiyan 3 nella nuova illustrazione di Toyotaro

Il manga di Dragon Ball Super riprenderà il 20 dicembre 2022, e in attesa di scoprire come evolverà la storia dopo gli eventi che hanno concluso la saga di Granolah, Toyotaro è tornato con una nuova illustrazione. Ecco uno splendido Goku trasformato in Super Saiyan 3 per celebrare il ritorno della serie.

Volgendo uno sguardo al passato dell’opera ideata dal maestro Akira Toriyama, infatti, l’autore della nuova serie ha voluto dedicare un disegno a quella che rimane probabilmente la forma più apprezzata dai fan di lunga data. Nell’ultimo numero di V-Jump, rivista edita da Shueisha, è stato pubblicato uno speciale di quattro pagine dedicato alla serie.

Oltre ad una sintesi di quanto avvenuto contro Granolah e poi contro gli Heeters, compresa l’apparizione di Black Freezer, l’approfondimento era introdotto dall’illustrazione che potete vedere nel post di @DbsHype1 riportato in fondo alla pagina.

Nella serie, viste le innumerevoli nuove forme raggiunte dal protagonista, è raro vedere in azione Goku trasformato in Super Saiyan 3, e forse per questo motivo l’artista ha voluto dedicargli uno spazio d’eccezione nello speciale. Fateci sapere cosa ne pensate di questo nuovo disegno firmato da Toyotaro nei commenti.

Per finire ricordiamo che la nuova saga del manga avrà come protagonisti Goten e Trunks, e vi lasciamo ad una fanart di Lord Beerus in stile ukiyo-e.