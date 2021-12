Dragon Ball Super: Goku e la trasformazione preferita di Toyotaro

Di recente, Toyotaro si è sottoposto a una nuova sessione di Q&A in cui ha parlato di diversi argomenti e ha chiarito alcuni dubbi del fandom. A precisa domanda, l'autore di Dragon Ball Super ha svelato la sua versione di Goku preferita. Sarà una trasformazione da lui creata, oppure una di quelle del sensei Toriyama?

Toyotaro non si è mai nascosto, e da fan numero uno di Dragon Ball si è nuovamente divertito a rispondere alle domande dei fan. Nella più recente intervista rilasciata dal mangaka, sono stati svelati importanti dietro le quinte, come le origini dell'Ultra Ego di Vegeta o i dettagli sul ritorno di Bardack. Ma non solo, l'autore del manga di Dragon Ball Super si è anche sbilanciato rivelando la sua trasformazione di Goku preferita.

Nel corso di Super, abbiamo avuto la possibilità di vedere ben tre sue nuove trasformazioni, il Super Saiyan God, il Super Saiyan Blue e l'Ultra Istinto. A queste, ovviamente, si aggiungono quelle precedenti viste nell'opera magna di Toriyama. Quale sarà la preferita di Toyotaro?



Includendo le tre suddette nuove trasformazioni, l'autore ha optato per la "forma più forte di Goku", l'Ultra Istinto. In particolare, Toyotaro apprezza maggiormente la versione con i capelli argentati. Nella sua visione dunque, la forma più forte è anche quella più bella.

Quando però si tratta di disegnare, allora Toyotaro pare preferire il Super Saiyan Blue, che ritiene essere la trasformazione a cui riesce a dare maggiore espressività. Per quanto riguarda l'Ultra Istinto, Toyotaro ha rivelato che è piuttosto difficile da illustrare. Quando Goku usa l'Ultra Istinto, deve essere calmo e stabile, per cui anche nel pieno della battaglia la sua espressione è sempre seria e drammatica.

E voi, quale trasformazione preferite invece? Al Jump Festa arriverà l'Ultra Ego a colori, potrebbe essere questa la vostra preferita?