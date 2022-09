Dragon Ball Super: Goku UI vs Molo nella nuova figure di Shinobi Studio

Un villain come Molo è stato necessario all'interno di Dragon Ball Super per ricordare a Goku quanto pericolosi possono essere determinate entità per la salute dell'universo. Senza lo spietato stregone, infatti, il Saiyan non avrebbe appreso da Merus i segreti per affinare l'Ultra Istinto.

Oggi l'Ultra Istinto Perfetto di Goku è il suo asso nella manica, la tecnica più forte che possiede all'interno del suo bagaglio di abilità. Il potere divino, tanto caro agli Angeli e agli dei, ha fornito al protagonista una forza senza eguali che gli ha permesso così di rivaleggiare con antagonisti sempre più pericolosi.

A tal proposito, recentemente Shinobi Studio ha voluto approfittare proprio della Saga del Prigioniero Galattico per dedicare un modellino in scala ad una delle scene più memorabili dell'arco narrativo, ovvero quando Goku Ultra Istinto Perfetto mette sotto scacco il potente stregone. La figure è già preordinabile in una quantità limitata di appena 150 unità con un acconto di 150 dollari, di cui ulteriori 250 da aggiungere al momento della spedizione tra il primo e il secondo quadrimestre del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate della statuetta in questione che potete ammirare in calce alla notizia? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.