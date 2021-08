Dragon Ball Super: Goku Ultra Istinto allena Ub nella splendida fan art di un utente

Tempo fa, subito dopo aver sconfitto l'ultima forma di Majin Bu in Dragon Ball Z, Goku fece la conoscenza di Ub, reincarnazione "buona" del demone dalla pelle viola. Un episodio che molti di voi sicuramente ricorderanno, e che purtroppo Akira Toriyama non ha mai voluto approfondire.

Dragon Ball Super, tuttavia, è ambientato nel time skip presente tra gli episodi 288 e 289 di Dragon Ball Z, e il finale della serie ci ha già rivelato che in questo arco di tempo Ub diventerà un allievo di Goku, che a sua volta deciderà di allenare il ragazzo dopo averne riconosciuto le potenzialità. Nella nuova serie di Toriyama Goku ha ottenuto un potere superiore a qualsiasi previsione, e un fan ha provato a immaginare come potrebbe essere un allenamento tra questi due guerrieri.

In calce potete dare un'occhiata alla fan art di Batmandrew, in cui Ub e Goku si scontrano sfruttando il potere degli dei. Il manga di Dragon Ball Super del resto ha confermato che Ub possiede il Ki divino, quindi è estremamente probabile che prima della conclusione del manga il ragazzo venga riconosciuto come il vero erede di Goku.

E voi cosa ne dite? Vi piace questa fan art? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che Goku e Vegeta al momento sono impegnati in qualcosa di un po' più importante, ovvero lo scontro con il sopravvissuto Granolah. La battaglia continuerà in Dragon Ball Super 75, il nuovo capitolo in uscita il 18 agosto.