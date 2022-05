Dragon Ball Super: Goku Ultra Istinto arriva su Legends, ecco il nuovo artwork

Il 24 maggio 2018 in Giappone veniva pubblicato il videogioco mobile Dragon Ball Legends, un picchiaduro a incontri con elementi GDR, che col passare del tempo ha riscosso sempre più successo. In occasione del quarto anniversario è stato quindi annunciato l'arrivo nel roster di personaggi di Goku Ultra Istinto direttamente da Dragon Ball Super.

Una delle novità più interessanti e importanti che caratterizzano la serie di Toyotaro, sempre con la supervisione del maestro Akira Toriyama, è stata proprio l'introduzione di una trasformazione diversa, per nulla legata alla razza Saiyan. Attualmente nel manga sia Goku che Vegeta hanno aggiunto una forma Ultra al loro già ricco repertorio, ma ci vorrà ancora diverso tempo prima che l'Ultra Ego del Principe appaia nei videogiochi ufficiali.

Mentre sembra che Goku Ultra Istinto farà presto parte di Dragon Ball Legends, come anticipato dall'immagine che potete vedere in calce. Cercando tra le app consigliate e più popolari sugli store dei dispositivi mobile un fan si è imbattuto nel nuovo artwork, scoprendo così che il protagonista è ora parte dei personaggi, sebbene non sia stato comunicato in alcun modo né da Bandai Namco né dallo sviluppatore Dimps.

Ricordiamo infine che un fan ha immaginato un passato alternativo per Goku e Vegeta, e vi lasciamo ai dati finanziari del franchise nel 2021 .