Dragon Ball Super: Goku Ultra Istinto come non l'avete mai visto in un'epica figure

I nuovi risvolti di Dragon Ball Super sono iniziati proprio durante la Saga del Torneo del Potere quando Goku riuscì a utilizzare e poi a far suo l'Ultra Istinto, la tecnica divina degli Angeli. I lettori hanno molto apprezzato la nuova forma del protagonista e così le modifiche apportate al character design.

L'UI di Son, in particolare, si suddivide in due altrettante forme: Omen e Perfetto. La prima di queste non è altro che una trasformazione incompleta e che tende a consumare parecchia energia all'utilizzatore. La seconda, invece, è una forma perfezionata e che permette al protagonista di utilizzare al massimo le potenzialità della tecnica divina.

Ed è proprio a Goku Ultra Istinto che Last Sleep Studio ha voluto dedicato un epico modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, in cui reinterpreta il Saiyan proprio in quelle due epiche forme. Si tratta infatti di una figure dal volto intercambiabile e disponibile in due varianti: in scala 1:4 (90cm) e 1:6 (60cm), proposti al pubblico rispettivamente al costo importante di 1375 e 715 euro. La consegna si farà però attendere e la statuetta non arriverà prima dell'inizio del terzo quadrimestre del 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate del modellino in questione, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.