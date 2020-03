Dragon Ball Super: Goku Ultra Istinto Completo è il protagonista di un'epica fan-art

L'Ultra Istinto è tra i poteri più affascinanti presentati da Dragon Ball Super in occasione del Torneo del Potere, deus ex machina per permettere a Goku di combattere alla pari contro il micidiale Jiren. Non è un caso, dunque, se la trasformazione divina sia stata tanto apprezzata dai fan.

Nel pieno della saga di Molo, dove il ritorno di Goku sancisce il prossimo inizio della battaglia finale contro lo stregone, gli appassionati non possono fare a meno di conoscere che tipo di risultati abbia raggiunto il protagonista durante il suo allenamento. Come sappiamo, infatti, Goku si è addestrato duramente con Merus per tentare di scoprire i segreti dell'Ultra Istinto, una tecnica che anche gli dei della distruzione faticano ad apprendere.

Mantenere il cuore calmo davanti a un fortissimo shock è il segreto per padroneggiare lo stato divino, l'esatto opposto del Super Saiyan. In onore di questa straordinaria forma, l'artista Totally not Mark ne ha approfittato per realizzare un'epica illustrazione del personaggio, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia e che potrebbe cozzare a pennello come wallpaper di qualsiasi dispositivo.

Vi ricordiamo, inoltre, che il prossimo capitolo di Dragon Super, che vedrà il ritorno di Goku sul campo di battaglia, è previsto per la prossima settimana. E voi, invece, cosa ne pensate di questa geniale rappresentazione grafica, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.