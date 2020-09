Dragon Ball Super: Goku Ultra Istinto diventa un dipinto 1:1 grazie ad un fan

Gli ultimi eventi di Dragon Ball Super sono stati abbastanza complicati per Son Goku, il quale ha provato con tutte le sue forze ad affrontare lo stregone Molo, che però è stato fermato unicamente grazie all'intervento dell'angelo Merus, scomparso dopo averlo indebolito, andando contro le leggi Angeliche.

Nell'ultimo capitolo però Goku sembra essere finalmente riuscito a padroneggiare la tecnica divina dell'Ultra Istinto, introdotta molto tempo fa, nelle battute conclusive del Torneo del Potere. È stata proprio la morte dello stesso Merus a causare questo improvviso potenziamento nel Saiyan, consentendogli di utilizzare a pieno la tecnica in questione, riuscendo a mettere in grave difficoltà Molo.

L'impressionante combattimento con cui Toyotarō ha riempito le pagine del capitolo 64 mostra quanto effettivamente l'Ultra Istinto sia fenomenale, e nonostante molti degli appassionati rimangano più affezionati alle prime, storiche, trasformazioni in Super Saiyan, altri hanno apprezzato sin da subito il design di questa nuova forma, soprattutto per quanto riguarda l'aura e il colore dei capelli.

L'artista MukbangSon ha realizzato un dipinto dedicato proprio a Goku Ultra Istinto, alto circa due metri e quaranta centimetri. Come potete vedere nel post in calce alla notizia, il quadro è incredibilmente fedele all'originale e il risultato finale, considerate le dimensioni, è praticamente perfetto in ogni dettaglio.

