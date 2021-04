Dragon Ball Super: Goku Ultra Istinto in questa fanart nello stile di Shintani

Tra i molti dubbi che Dragon Ball Super ha portato nella community, come ad esempio il Super Saiyan God, l'Ultra Istinto è una delle certezze della nuova serie di Akira Toriyama e Toyotaro. Questo status, non esclusivo della razza Saiyan ma riservato a pochissimi eletti, è stato finalmente padroneggiato da Goku in questa fanart.

Se già nello scontro con Jiren aveva dimostrato di possedere tale capacità, nella Saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica Goku è riuscito a sfruttare a dovere questa tecnica nel combattimento contro Molo, che ha subito inesorabilmente la devastante potenza del Saiyan.

Nel nuovo arco narrativo, che vedrà come protagonista il misterioso Granolah, Goku si sta allenando con Whis per perfezionare ulteriormente la sua conoscenza della tecnica. Sebbene al momento il manga si stia concentrando su Vegeta, il quale invece è divenuto allievo di Beerus, certamente in futuro vedremo i sorprendenti risultati che il protagonista avrà raggiunto.

In attesa di quel fatidico momento, l'utente Twitter Chocolate Flocks ci delizia con una sua magnifica illustrazione di Goku Ultra Istinto realizzata secondo lo stile di Nahorio Shintani, animatore di Toei Animation che si è occupato della pellicola Dragon Ball Super: Broly.

In questa eccezionale fanart possiamo ammirare il Saiyan da diverse posizioni: frontalmente, dall'alto, di spalle e lateralmente. Lo sketch, in particolare la versione frontale che è attorniata dall'aura dell'Ultra Istinto, è realizzato in maniera a dir poco egregia. E voi cosa ne pensate? Avete riscontrato qualche difetto?

Nel frattempo, il Volume 15 di Dragon Ball Super ci porta alla scoperta di Granolah e degli Heeters. In futuro, potremmo vedere il Super Saiyan Blue 2 in Dragon Ball Super.