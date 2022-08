Dragon Ball Super: Goku Ultra Istinto e Gohan Beast insieme in questa potente fan art

Da tempo abbiamo a che fare con l'Ultra Istinto, una tecnica di matrice divina che in pochissimi possono anche solo pensare di utilizzare. In Dragon Ball non è mai apparsa, soltanto durante il Torneo del Potere c'è stata la possibilità di svilupparla. E a utilizzarla è stato il protagonista di sempre, Son Goku.

Ormai l'evoluzione di Goku si sta attestando su questi livelli divini ed è prassi, nei vari scontri del manga, vedere Goku Ultra Istinto in azione. Il Super Saiyan Blue e le altre versioni del Super Saiyan stanno diventando quindi sempre più un ricordo. Ma c'è una nuova trasformazione che ultimamente ha preso piede, relativa a un altro personaggio.

Nel film Dragon Ball Super: Super Hero, che ha oramai fatto il suo corso in Giappone e che a breve si lancerà in tutti i mercati internazionali, è stato presentato Gohan Beast, la nuova trasformazione del mezzo saiyan. Il supereroe del momento si unisce al padre, eroe di sempre, in questa fan art creata da Spmjg8 e caricata su Twitter.

L'illustrazione con Goku Ultra Istinto e Gohan Beast trasuda di energia e potenza, con padre e figlio fianco a fianco, entrambi con i capelli bianchi delle rispettive trasformazioni, e con sprazzi di aure colorate intorno a loro in un ottimo effetto scenico.