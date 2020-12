Dragon Ball Super: Goku Ultra Istinto contro Molo, ma sono i personaggi di Among Us

Il manga di Dragon Ball Super sta per apprestarsi al nuovo arco narrativo che inizierà già a partire dalle prossime settimane quando debutterà il capitolo 67. La saga di Molo si è infatti finalmente conclusa, seppur non senza qualche polemica da parte di quella fetta di appassionati non poi così soddisfatta degli ultimi risvolti.

Ad ogni modo, la saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica è stata fino ad ora la più lunga e tutto sommato soddisfacente al punto tale che, nonostante i numerosi lati negativi, l'editor di Toyotaro, Victory Uchida, non ha potuto fare a meno di esprimere la propria speranza di vedere l'arco narrativo in forma animata.

La battaglia finale tra Goku e Molo è stata in larga parte accolta positivamente dai fan, salvo le scellerate mosse del protagonista alla fine dello scontro e l'ennesimo ruolo in secondo piano di Vegeta, merito soprattutto dell'Ultra Istinto Completo. Recentemente un fan, un certo BrolyTrash, ha deciso di reinterpretare i due contendenti in questione in chiave Among Us, ovvero con le fattezze degli iconici personaggi del gioco fenomeno globale. Il risultato è disponibile in calce alla notizia dove entrambe le miniature sono caratterizzate dalle peculiarità dei due personaggi. Le due illustrazioni hanno trovato il clamore dei fan che hanno fortemente apprezzato l'idea dell'artista.

E voi, invece, cosa ne pensate di Goku e Molo in chiave Among Us, quale dei due vi sembra più "sospetto"? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.