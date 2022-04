Dragon Ball Super: Goku Ultra Istinto Omen ma lo stile è quello di Z

La novità più grande introdotta con Dragon Ball Super rispetto al pre quel è la sfera del divino, un elemento che ha permetto ad Akira Toriyama di introdurre personaggi più potenti che mai ed in grado di spingere Goku e Vegeta verso livelli finora mai esplorati, su tutti l’Ultra Istinto e l’Ultra Ego.

Una grossa fetta della community è nostalgica nei confronti di Dragon Ball Z, soprattutto per lo stile dell’anime che secondo numerosi appassionati è tuttora superiore a quello di DB Super. I muscoli accentuati dei personaggi, la resa dei volti e un character design più maturo avevano infatti contributo a rendere più affascinanti gli scontri, soprattutto dopo la Saga di Cell.

Un artista, un certo Lederle20, ha così pensato di ricreare con lo stile della storica serie televisiva Goku Ultra Istinto Omen, ovvero la forma incompleta dell’asse tecnica divina. Il risultato in questione, che potete apprezzare in calce alla notizia, è il risultato di una commissione per un fan ed ha riscosso non poco apprezzamento dal momento che rievoca quella stessa atmosfera tipica del passato pur mantenendosi originale per via del power-up introdotto con Dragon Ball Super.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa fan-art, vi piace questa interpretazione di Goku Ultra Istinto Omen con lo stile di Z? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.