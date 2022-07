Dragon Ball Super: Goku Ultra Istinto Perfetto ma l'outfit è quello di GT

Tra le più grandi novità di Dragon Ball Super spicca senza alcun dubbio la grossa mole di power-up introdotti da Akira Toriyama e Toyotaro per permettere a Goku e Vegeta di diventare più competitivi contro i nuovi avversari. Tra le trasformazioni più apprezzate spicca sicuramente l'Ultra Istinto Perfetto.

A giorni si terrà il Jump Victory Carnival, il prossimo evento di casa Shueisha dove i fan si attendono novità in merito al franchise. Considerando la portata ridotta della manifestazione è presumibile pensare che il colosso editoriale colga l'occasione per mostrare in anteprima il nuovo arco narrativo del manga e che seguirà l'attuale Saga del Sopravvissuto Granolah.

In attesa di conoscere quale sarà il futuro del manga disegnato da Toyotaro, nel frattempo la community sta provando ad immaginare i personaggi dell'opera con alcuni elementi originali. L'artista Kouji, in particolar modo, ha provato a reinterpretare il celebre protagonista, Goku, con l'Ultra Istinto Perfetto ma con il suo iconico outfit di Dragon Ball GT. La fan-art in questione, che potete apprezzare in calce alla notizia, mostra così il nostro eroe nella sua forma più potente ma con una tuta diversa dalla solita.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa rappresentazione grafica, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.