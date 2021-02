Dragon Ball Super: Goku Ultra Istinto Perfetto è un samurai in una figure da 800 euro

Con Dragon Ball Super è stata introdotta una delle forme in assoluto più potenti di Goku, ovvero l'Ultra Istinto. Attualmente il protagonista si sta allenando per far sua la tecnica divina che ha già dato dimostrazione di essere estremamente potente. Ma come apparirebbe il saiyan nei panni di un epico samurai?

Grazie all'Ultra Istinto Perfetto, Goku è riuscito a superare e sconfiggere Molo, uno dei villain più potenti e pericolosi mai presentati da Akira Toriyama e Toyotaro in Dragon Ball Super. La capigliatura argentea con la quale il nostro eroe si presenta nei panni dell'iconica tecnica angelica ha attirato le attenzioni dei fan, in particolare quelle delle compagnie dedite alla realizzazione di modellini in scala.

Blue Sky Studio ha così omaggiato il protagonista nei panni di un formidabile samurai, con tanto di abbigliamento tipico e con una spada al suo seguito. La compagnia, inoltre, ha realizzato ben tre capigliature diverse per il nostro eroe che danno un aspetto diverso alla statuetta. Goku è dunque ritratto nella sua forma normale, in Super Saiyan di terzo livello e in Ultra Istinto Perfetto. Come se ciò non bastasse, la figure è disponibile in due varianti, in scala 1/6 e 1/4, rispettivamente proposte al prezzo di 485 e 795 euro. La resa dei dettagli, l'immaginario e le dimensioni dei modellini hanno tuttavia convinto i fan che hanno trovato nel lavoro di Blu Sky Studio un ottimo progetto.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.