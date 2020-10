Dragon Ball Super: Goku Ultra Istinto si scatena contro Molo in una splendida figure

Negli ultimi capitoli di Dragon Ball Super Toriyama e Toyotarō sono stati in grado di tenerci con il fiato sospeso, prima per la brutale e rapida sconfitta di tutti i Guerrieri Z per mano dello stregone Molo, poi per la toccante scomparsa dell'angelo Merus, giunto sulla Terra per concludere l'allenamento di Goku, e indebolire il nemico.

La situazione tuttavia sembra essersi sbloccata, e stavolta a favore dei protagonisti. Dopo l'apparente morte di Merus infatti, Goku sembra essere finalmente in grado di padroneggiare la tecnica divina dell'Ultra Istinto, e manifestando quasi immediatamente una grande sicurezza nelle sue abilità è riuscito a mettere in difficoltà il Divoratore di Pianeti.

Per rendere ancora più epico lo scontro che probabilmente ci porterà alla conclusione della Saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica, l'azienda conosciuta come JS Studio ha avviato la produzione di una splendida statua da collezione, che ritrae perfettamente una delle mosse decisive eseguite dal Saiyan contro Molo.

Come potete vedere dalle immagini riportate in fondo alla pagina, la statua oltre a presentare un'incredibile cura per i dettagli, si contraddistingue per una bellissima base, con un piccolo Jaco, e anche dei frammenti dell'aura dell'Ultra Istinto. Ricordiamo che Goku Ultra Istinto è diventato uno splendido dipinto 1:1 grazie al lavoro di un fan, e vi lasciamo ad un esilarante cosplay a basso costo di Cell pronto a farsi esplodere.