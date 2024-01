Dragon Ball Super, Goku Ultra Istinto Vs. Gohan Beast? È quello che i fan vogliono vedere

Mentre si avvicina la data d'uscita di Dragon Ball Super 101, alcune presunte anteprime emerse in rete hanno suggerito un ritorno in scena di Goku per mettere alla prova le nuove capacità di Gohan, acquisite durante l'arco di Super Hero.

Secondo questi leak, Goku si renderà conto della trasformazione "Beast" sbloccata dal figlio e vorrà immediatamente capirne il potenziale. L'ultima volta che abbiamo visto uno scontro padre-figlio tra Goku e Gohan risale all'episodio 90 non canonico dell'anime di Super, in cui Goku aveva bisogno di reclutare i membri che avrebbero composto la squadra dell'Universo 7 per il Torneo del Potere.

Da allora, ovviamente, entrambi i Saiyan sono diventati molto più forti e la recente introduzione di Gohan Beast nella storia rende difficile valutare la trasformazione in termini di potenza, specie nell'ottica di un confronto con l'Ultra Istinto e l'Ultra Ego. Sappiamo solo che la forma "Beast" è lo stadio successivo a quella "Ultimate", che già eguagliava ampiamente il potere del Super Saiyan 3.

È proprio l'incapacità di misurare la forza del nuovo Gohan ad incuriosire moltissimo e a spingere la fanbase a desiderare un duello con Goku, sperando che l'allievo di Piccolo diventi ancor più protagonista nelle saghe successive, come già avvenuto in Dragon Ball Z. Se Gohan Beast è stato accolto con gioia con i fan, ci sono comunque trasformazioni che hanno entusiasmato poco gli appassionati e il Super Saiyan Rage è forse un grave errore di Dragon Ball Super.

Al di là di tutto, cosa ne pensate del personaggio di Gohan? Vorreste vedere un combattimento tra la sua forma Beast e l'Ultra Istinto?