Dragon Ball Super, Goku Ultra Istinto vs Vegeta Ultra Ego in una fan-art

Il futuro di Dragon Ball Super è ancora incerto e attualmente non c'è alcuna novità su quali saranno le prossime saghe del manga né tantomeno fino a che punto si spingerà la storia di Toriyama e Toyotaro. Nel frattempo, Goku e Vegeta stanno continuando a diventare sempre più potenti.

Stando alle prime dichiarazioni sul seguito di "Z", la trama dovrebbe interrompersi al congiungimento col finale che vedeva Goku allenare Uub per fare di lui il nuovo protettore della Terra. Non sappiamo se arrivati a quel punto la storia proseguirà con nuove avventure dell'iconico saiyan o con una sorta di spin-off con protagonista proprio la reincarnazione di Majin Buu, tuttavia ciò che sembra evidente è che il manga proseguirà ancora.

Ad ogni modo, recentemente l'artista conosciuto come Reinald, un volto noto all'interno della mitologia di Akira Toriyama, ha realizzato un'illustrazione che ritrae uno scontro tra Goku Ultra Istinto e Vegeta Ultra Ego, il tutto davanti agli occhi sbigottiti di Beerus, Whis e Broly. L'illustratore ha aggiunto anche le fasi che hanno portato alla creazione della sua rappresentazione grafica nonché una clip che riassume velocemente i passaggi che hanno portato al risultato finale.

Tutto ciò, dunque, potete ammirarlo voi grazie alla galleria allegata in calce alla notizia. E voi, invece, cosa ne pensate di queste fan-art? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato sempre in fondo alla pagina.