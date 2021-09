Dragon Ball Super: Goku Ultra Istinto VS Vegeta Ultra Ego in un fantastico video fanmade

È ormai da diverso tempo che conosciamo l'Ultra Istinto, la trasformazione che Goku ha padroneggiato per sommi capi durante la saga di Molo. Attualmente però in Dragon Ball Super anche Vegeta è riuscito a portare il suo livello a un rango divino grazie alle importanti informazioni e consigli del Dio della Distruzione Beerus.

E così recentemente è nato Vegeta Ultra Ego, una trasformazione che mette in risalto il modo di fare del principe dei saiyan. i due protagonisti di Dragon Ball Super sono quindi tornati più o meno sullo stesso livello. Non sappiamo ancora chi sia il più forte tra Goku e Vegeta adesso che hanno entrambi a disposizione queste trasformazioni, ma un fan ha provato a dare una risposta in un modo eccellente.

Il fan francese Etienne Guignard ha pubblicato sul proprio account Twitter un video entusiasmante dove Goku Ultra Istinto e Vegeta Ultra Ego si affrontano. L'animazione è abbastanza fluida per essere un lavoro amatoriale ed è accompagnata da una delle OST più iconiche di Dragon Ball Z. Il lavoro dura una trentina di secondi, abbastanza per far assestare un paio di colpi a entrambi i saiyan, concludendosi però con un nuovo scambio di attacchi.

Un finale naturalmente monco ma che sa intrattenere e mette in risalto un possibile scontro futuro di Dragon Ball Super.