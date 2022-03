Dragon Ball Super: Goku e Vegeta diventano dei della distruzione in queste bozze

Superato lo scoglio di Majin Buu, Akira Toriyama e Toyotaro hanno convenuto di dover contrapporre a Goku e Vegeta la sfera del divino in Dragon Ball Super. In questo modo, infatti, il duo è riuscito a introdurre nuovi livelli di potere che permettessero ai protagonisti di evitare la questione del Super Saiyan 4.

Oggi una delle teorie più suggestive all'interno di Dragon Ball vedono in Vegeta il prossimo erede di Beerus in qualità di dio della distruzione. Nonostante questa sia soltanto un'ipotesi, anche assai remota attualmente, il pensiero che il Principe dei Saiyan possa diventare un dio ha stuzzicato non poco la community di milioni di appassionati del franchise.

Non c'era da stupirsi, dunque, che diversi artisti hanno immediatamente tentato di ricostruire il personaggio con un aspetto più regale e divino. L'artista AtAt ha realizzato dei modellini verniciati per provare ad ottenere una sorta di figure originale con Goku e Vegeta nei panni di due dei della distruzione. La versione più originale di queste è quella di Goku che per la prima volta lo vediamo con l'Ultra Ego, i capelli lunghi e dal colore del potere dell'hakai. Potete comunque dare un'occhiata alla creazione dell'artista tra gli allegati in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate del lavoro di AtAt, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.