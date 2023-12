Dragon Ball Super: Goku e Vegeta diventeranno le nuove divinità dell'Universo 7?

Sin da quando le divinità sono state introdotte nell'universo di Dragon Ball Super, gli appassionati si sono interrogati sulla possibilità che Goku e Vegeta arrivino a sostituire Whis e Beerus, per diventare loro stessi degli esseri divini. Ma un'eventualità di questo tipo è davvero possibile? E i due saiyan sarebbero pronti ad accettarla?

Se lanciamo uno sguardo ai percorsi che hanno portato Goku e Vegeta ad acquisire potenzialità di natura divina nel corso di Dragon Ball Super, diviene lecito domandarsi se tali traiettorie siano destinate a culminare proprio nella possibilità presentata in partenza. In questo senso, il fatto che i due saiyan siano i candidati ideali a diventare rispettivamente il nuovo Angelo e il Dio della Distruzione dell'Universo 7 è un dato non del tutto impossibile, soprattutto se prendiamo in considerazione le caratteristiche peculiari delle trasformazioni da loro ultimate.

Dalla saga di Granolah, cioè dal momento in cui l'Ultra Istinto Completo di Goku e l'Ultra Ego di Vegeta hanno iniziato ad acquisire una forma sempre più definita e concreta, è apparso evidente quanto le due configurazioni rispecchino le rispettive abilità di Whis e Beerus. D'altronde il percorso di Goku verso il completamento della tecnica lo ha portato ad allenarsi a lungo con l'Angelo, mentre Beerus dal canto suo ha preso sotto la sua ala protettiva Vegeta, data la naturalezza con cui il carattere orgoglioso del principe dei saiyan si sposa con la natura iconoclastica del Dio della Distruzione.

Sappiamo infatti che le due forme sviluppate dai saiyan non sono delle vere e proprie trasformazioni, ma delle tecniche – ed è anche questo il motivo per cui in Dragon Ball Super Gohan Beast è più forte di Vegeta Ultra Ego o di Goku Ultra Istinto – e in quanto tali si aprono a livelli diversi di comprensione e di potenza. Per adesso né Goku né Vegeta hanno raggiunto una definizione massima delle rispettive abilità, ma dal momento che neanche Whis utilizza l'Ultra Istinto alla perfezione, è logico supporre che con il duro allenamento possano raggiungere livelli di potenza fino ad ora impensabili. Magari anche per le attuali divinità.

A questo punto occorre sottolineare il secondo punto della questione, cioè se i due saiyan siano adatti a diventare degli esseri divini, con tutto quel che ne deriva in termini di oneri, sacrifici da compiere e doveri da conseguire/sopportare. Sappiamo che le divinità nel mondo di Dragon Ball non si curano delle conseguenze delle loro azioni. O meglio, nel perseguire i loro compiti non possono lasciarsi ostacolare da fattori come empatia, etica o morale. Se Beerus, ad esempio, deve distruggere un pianeta per preservare l'ecosistema dell'Universo 7, non può di certo curarsi delle vittime che il suo Hakai per forza di cose causa.

Ora non sappiamo quale futuro attende il manga di Dragon Ball Super dopo Super Hero, né tanto meno se l'arco narrativo che ne seguirà inizierà a dare una risposta alle questioni appena presentate. Ma siamo sicuri, che anche nel caso i due saiyan si trovassero davvero nella posizione di diventare le nuove divinità dell'Universo 7, non potrebbero mai accettare compiti che li portino a sacrificare le vite degli abitanti della galassia. Perché se c'è una cosa su cui Goku e il Vegeta post-redenzione non transigono, è proprio la prevaricazione nei confronti del più debole.