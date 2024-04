Dragon Ball Super, Goku contro Vegeta e tanto altro negli extra del Vol. 23

La morte di Akira Toriyama cambierà necessariamente i preconcetti di Dragon Ball Super. D'ora in avanti a occuparsi della narrazione del midquel di Dragon Ball sarà il solo Toyotaro, che dovrà lavorare duramente per non floppare con il prossimo arco narrativo, decisivo per il futuro del manga.

Il capitolo 103 di Dragon Ball Super è stato l'addio di Toriyama – simbolizzato dal saluto di Piccolo -. Il nostro amato sensei non c'è più e a dirigere la serie dovrà pensarci, in totale autonomia, Toyotaro. A separarci dall'uscita di Dragon Ball Super 104, tuttavia, ci sarà un periodo di pausa nel quale l'erede di Toriyama metabolizzerà quanto accaduto e troverà l'ispirazione per andare avanti con una nuova saga. A ogni modo, prima di procedere con la storia dei Guerrieri Z e scoprire se questa volta sarà veramente il turno di Black Freezer, i lettori giapponesi stanno avendo modo di rivivere l'ultima fase di Super Hero.

Il 4 aprile 2024 in Giappone è prevista l'uscita del volumetto 23 di Dragon Ball Super, atteso tankobon che come sempre include degli extra e disegni speciali. Intitolato "Il risveglio definitivo di Son Gohan", il vol. 23 del manga include i capitoli dal 97 al 100 e dunque la fine della battaglia di Super Hero, ma non i capitoli post-saga.

In Dragon Ball Super Vol. 23 troviamo una cover alternativa che specchia quella originale. Se nella cover 23 di Dragon Ball Super vediamo Cell Max come Cooler, in quella alternativa in primo piano troviamo Piccolo e Gohan nelle loro forme più recenti. È incluso anche un disegno di Toyotaro dedicato a Saganbo, sgherro di Moro. Non in ultimo, tra gli extra del tankobon troviamo degli artwork inediti dedicati alla sfida tra Goku e Vegeta in forma base e un pensiero di Toyotaro rivolto al maestro Akira Toriyama. In Italia, indietro rispetto alla pubblicazione originale, Star Comics lancerà Dragon Ball Super Vol. 22 nel mese di giugno.

