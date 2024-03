Dragon Ball Super, Goku e Vegeta oppure Gohan e Broly: qual è il duo più forte?

Tra i duo più iconici del mondo anime e manga al vertice troviamo sicuramente Goku e Vegeta, due personaggi che si completano a vicenda e che nel corso del tempo hanno sviluppato una delle storie di rivalità e amicizia più belle. Presto, Dragon Ball Super rimpiazzerà i due Saiyan con un nuovo duo di più forti?

I film anime Dragon Ball Super: Broly e Dragon Ball Super: Super Hero hanno ridefinito gli schemi della serie. La comparsa del Super Saiyan Leggendario e di Gohan Beast potrebbero sancire la fine della storia di Goku e Vegeta? In Dragon Ball Z Akira Toriyama provò a sostituire Goku con Gohan, ma senza successo. Dragon Ball Super sembra aver intrapreso una strada che potrebbe portare proprio su questa via.

In attesa di capire il più forte tra i due, attualmente in Dragon Ball Super Goku e Gohan sembrano essere un passo avanti a Vegeta. Non dimentichiamoci però di Broly, il cui potenziale è inverosimilmente infinito. Attualmente, però, la coppia più forte non è quella composta da Gohan e Broly e vi spieghiamo anche il perché.

Gohan è tornato ad allenarsi solamente da poco e benché sia un guerriero geniale, in grado di padroneggiare la sua nuova forma in brevissimo tempo, ciò gioca nettamente a suo sfavore. D'altro canto, Broly attualmente è potentissimo solo quando perde il controllo, un qualcosa che attualmente i Guerrieri Z stanno cercando di evitare in ogni modo possibile.

Se analizziamo Goku e Vegeta abbiamo invece due guerrieri esperti che hanno combattuto decine di battaglie difficili, un duo che si conosce alla perfezione e che ha tra le mani la carta vincente della fusion. Inoltre, non abbiamo potuto ancora ammirare i frutti dell'allenamento sul Pianeta di Beerus avvenuto tra la Saga di Granolah e quella di Super Hero. Di sicuro i due avranno perfezionato l'Ultra Istinto e l'Ultra Ego, per cui non si possono nemmeno sottovalutare – se presi singolarmente - sotto il punto di vista combattivo. Secondo voi, invece, quale coppia è più forte tra le due? A ogni modo, il post Super Hero di Dragon Ball Super ci sta convincendo a piene mani!