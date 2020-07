Dragon Ball Super: Goku e Vegeta non sono più imbattibili, la serie di sconfitte continua?

Dragon Ball Super ha iniziato questa saga, incentrata sul nuovo cattivo Molo il distruttore di pianeti, con una sconfitta su Neo Namek. Il nuovo pianeta dei namecciani è stato infatti il teatro della prima sfida tra il nemico caprino e i due saiyan. Dopo una fase di allenamento, protagonisti e nemico sono tornati uno di fronte all'altro.

Le premesse sembravano ottime: Goku aveva padroneggiato la prima fase dell'Ultra Istinto che, anche se incompleto, sembrava essere abbastanza potente. Vegeta invece era andato su Yardrat per imparare una tecnica particolare che potesse mettere al tappeto Molo. I due protagonisti di Dragon Ball Super hanno però sbattuto la faccia contro la dura realtà dato che il nemico li ha sconfitti entrambi, anche se non senza qualche patema.

Per la prima volta in Dragon Ball vediamo quindi Goku perdere due volte contro lo stesso avversario e ritrovarsi in condizioni disperate nonostante un allenamento importante alle spalle. Vegeta ha sempre subito sconfitte, non come il rivale, ma in questo caso sembrava davvero destinato a risolvere la situazione.

Ora entrambi devono sperare in Merus, un intervento esterno che sarebbe un unicum in Dragon Ball Super. Si fermerà la serie di sconfitte oppure Goku e Vegeta hanno raggiunto il potenziale massimo?