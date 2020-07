Dragon Ball Super: Goku e Vegeta hanno già raggiunto il proprio limite?

Il franchise di Dragon Ball Super ha già avuto modo di mostrare al grande pubblico dedito al capolavoro di Akira Toriyama i nuovi poteri di Goku e Vegeta, ovvero dei potenziamenti che vanno per la prima volta a toccare la sfera del divino. Una scelta tanto ambiziosa quanto azzardata porta con sé delle pesanti conseguenze.

Su tutte, giusto per fare un esempio, il destino del Super Saiyan, la mitica trasformazione passata ormai in secondo piano e relegata a cornice della serie. Eppure, con l'introduzione dell'Ultra Istinto, sta diventando obsoleto anche il Super Saiyan God che ormai risulta insufficiente per qualsiasi battaglia. La saga di Molo ha mostrato pesantemente i limiti imposti dalle nuove trasformazioni, soprattutto ora che Vegeta e Goku sono al di sotto dei poteri dello stregone.

Se la risposta alla domanda del titolo può apparire assai banale, in quanto Toriyama e Toyotaro hanno dimostrato di ricorrere a qualsiasi mezzo pur di generare un power-up, allo stesso modo "il come" sta iniziando a diventare una domanda più che lecita. Se il Principe dei Saiyan è stato in grado di migliorarsi apprendendo nuove tecniche, aprendo di fatto una nuova frontiera di possibilità, per Goku la situazione è un tantino differente. L'iconico protagonista, infatti, si è spinto nuovamente ai propri limiti con Merus per riuscire ad utilizzare l'Ultra Istinto, eppure non è stato minimamente sufficiente per uscirne vincitore dalla battaglia con Molo. Certo, dalla sua ha ancora la possibilità di apprendere con maestria l'uso sapiente della tecnica, magari nella modalità mostrata nel duello con Jiren, eppure le prospettive future da lì in poi sembrano subire una brusca battuta d'arresto.

In nessuno dei casi, anche dopo aver superato i propri limiti, i due eroi non sono riusciti a sconfiggere l'avversario, dimostrando che Dragon Ball Super ha ancora diversi potenti villain da mettere sul campo. Ad ogni modo, le possibilità per il sensei di migliorare ulteriormente i protagonisti iniziano a gocciolare e il rischio di generare enormi buchi narrativi si fanno sempre più consistenti. E voi, invece, cosa credete che Toyotaro e Toriyama si inventeranno per il futuro del franchise? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.